Le gouvernement ambitionne de mettre en œuvre la transfusion de sang artificiel d’ici les années 2030

Photo : YONHAP News

Afin de faire face au manque de sang provenant des dons, le gouvernement projette de réaliser la transfusion de sang artificiel d’ici le milieu des années 2030.C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le vice-Premier ministre à l’économie lors de la 13e réunion pour la croissance innovante. Dans cette optique, Hong Nam-ki s’est notamment engagé à apporter des investissements massifs pour le développement de cette technologie en mettant en valeur des infrastructures déjà existantes, telles que le Centre national pour les cellules souches et la médecine régénérative ainsi que les bio-clusters régionaux.Hong, qui est également ministre des Finances, a également promis d’augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques de manière à installer, d’ici 2025, plus de 12 000 chargeurs rapides dans les aires d’autoroute et plus de 500 000 chargeurs lents dans les quartiers résidents.Enfin, il a été décidé de débloquer un total de 48 milliards de wons, une somme équivalente à 35 millions d’euros, d’ici 2025 pour mettre au point de l’eau ultra pure, indispensable la fabrication des semi-conducteurs.