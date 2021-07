Un haut diplomate américain appelle à la coopération Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo devraient savoir coopérer étroitement en dehors de leur conflit historique malgré le passé douloureux. C’est ce qu’a affirmé le vice-secrétaire d’Etat adjoint américain en charge des affaires sud-coréennes et japonaises, Mark Lambert, lors d’une conférence sur la paix coorganisée, mercredi, dans un hôtel à Washington par la Fondation de l’alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis (KUSAF) et l’Association des vétérans pour la défense de Corée (KDVA).En quoi la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo est-elle importante ? Interrogé en ces termes, le diplomate a souligné que si la Corée du Sud et le Japon ne coopéraient pas, cela rendrait moins sûre non seulement la sécurité des Etats-Unis, mais aussi leur propre sécurité.Lambert a tenu à répondre en toute franchise. Selon lui, on ne peut pas changer l’Histoire, et les « atrocités du 20e siècle », qui sont à l’origine du conflit Séoul-Tokyo, demeurent en l’état.Ainsi, l’officiel américain a proposé aux deux pays voisins de traiter séparément les enjeux en mettant « dans un panier » leur différend lié aux questions historiques, et « dans un autre panier » tous les dossiers leur permettant d’instaurer une relation tournée vers l’avenir. Et d’ajouter que c’est la mission que les Etats-Unis se sont attribuée pour aider leurs alliés traditionnels.Toujours selon Lambert, si la Corée du Sud et le Japon entretiennent une bonne relation, cela procurera un environnement plus sécurisé et plus stable pour la jeune génération et apportera une plus grande prospérité aux deux nations.