Jeju devrait accueillir 1,1 million de voyageurs en juillet malgré la 4e vague du COVID-19

Photo : YONHAP News

En dépit de la récente recrudescence du COVID-19, plus d’un million de visiteurs devraient se rendre à Jeju en juillet.D’après les chiffres publiés, aujourd’hui, par l’Association du tourisme de Jeju, un total de 991 966 voyageurs ont visité l’île méridionale sud-coréenne entre le 1er et le 28 juillet. Etant donné que 35 000 individus y arrivent chaque jour en moyenne, cette île devrait accueillir près d’1,1 million de personne ce mois-ci.Depuis avril, le nombre mensuel de touristes à destination de Jeju a continué de dépasser le cap du million.Face à cette situation, les autorités sanitaires sont vivement préoccupées par la forte progression de l’épidémie. En effet, le nombre de cas positifs sur l'île depuis début juillet a franchi le seuil des 400, soit le plus élevé pour une période d’un mois.