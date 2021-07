COVID-19 : le Japon compte presque 10 000 nouveaux cas positifs par jour

Photo : YONHAP News

La pandémie de COVID-19 est en pleine résurgence au Japon, où les Jeux Olympiques de Tokyo battent leur plein.La ville hôte de l’événement a vu le nombre de cas positifs supplémentaires dépasser la barre des 3 000 pour la seule journée de mercredi, au cinquième jour des compétitions. C’est une première depuis que Tokyo a commencé à établir son bilan quotidien après la première découverte du coronavirus en janvier 2020.Les experts anticipaient un franchissement du seuil des 3 000 début août. Finalement, ce scénario s’est réalisé plus tôt que prévu. La propagation du virus s’est accélérée dans tout le pays suite à l’apparition du variant Delta pour faire planer le spectre d’une cinquième vague de contaminations.Ainsi, l'Archipel a fait état de près de 10 000 nouveaux patients par jour, du jamais vu. Trois préfectures voisines de Tokyo envisagent d’appeler le gouvernement central à réinstaurer l’état d’urgence sanitaire. Cependant, une telle mesure n’a pas eu les effets escomptés et n'a fait qu'entraîner une lassitude de la population.Dans ce contexte, les spécialistes mettent en garde contre un éventuel emballement de la situation. Mardi, le Premier ministre Yoshihide Suga avait déjà coupé court à toute possibilité de suspension des JO. Ainsi, on ne peut que marcher sur des œufs.