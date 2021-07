Le nombre d’habitants en Corée du Sud en hausse de 50 000 en 2020, un chiffre historiquement bas

Photo : YONHAP News

En 2020, la Corée du Sud comptait quelque 51 830 000 âmes, une augmentation de 50 000 en un an. Il s’agit de la progression la moins importante depuis l’établissement des statistiques démographiques.D’après le recensement démographique 2020 publié aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre des sud-Coréens résidant dans le pays a progressé de 130 000 pour s’établir à 50 130 000, alors que celui des étrangers a reculé de 80 000 en atteignant 1,7 million. Ce phénomène, contraire à la récente évolution démographique, s’expliquerait par la propagation du COVID-19 qui a amené de nombreux ressortissants sud-coréens à regagner leur pays, tout en décourageant l'afflux d'étrangers sur le sol sud-coréen.Par région, la population a augmenté de 150 000 à Séoul et dans sa couronne sur un an, en enregistrant un total de 26 040 000 individus, soit 50,2 % de l’ensemble. Cette proportion est en hausse de 0,2 point par rapport à 2019, ce qui témoigne de l’aggravation de la concentration démographique dans la région métropolitaine.