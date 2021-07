La liaison téléphonique intercoréenne en mer de l’Est a été rétablie

Photo : YONHAP News

Les deux Corées sont parvenues tôt ce matin à rouvrir leur ligne téléphonique en mer de l’Est, après avoir réglé les problèmes techniques.Pour rappel, les autorités militaires des deux parties ont rétabli, mardi, leurs lignes de communication en mer Jaune, 13 mois après leur rupture, mais elles ont dû en reporter la réouverture officielle en mer de l’Est où la communication est coupée par intermittence à cause de soucis techniques tels que le dysfonctionnement de terminaux. Désormais, l’intégralité de la « hotline » militaire intercoréenne fonctionne normalement.Aujourd’hui, le Sud et le Nord ont échangé des informations sur les activités de leurs navires de pêche afin d’éviter toute échauffourée accidentelle en utilisant leur réseau téléphonique de la zone côtière de l’ouest.Par ailleurs, les bureaux de liaison des deux Corées ont assuré aujourd’hui leur communication matinale.Cependant, Pyongyang ne répondrait toujours pas à l’appel que Séoul lance régulièrement via le réseau international de communication de navire à navire. Selon un responsable de l’armée sud-coréenne, le régime maintient le silence radio sur sa hotline maritime depuis qu’il a coupé unilatéralement tous les canaux de communication transfrontaliers en juin 2020.