Cryptomonnaies : les petites et moyennes plateformes d'échange en difficulté

Photo : YONHAP News

Alors que de plus en plus de cryptomonnaies voient leur cotation annulée, la perte des investisseurs se creuse peu à peu. L’un d’entre eux a récemment perdu 8 millions de wons. Il déplore le fait d'être impuissant face à cette situation et de ne pas en avoir été informé.Le fait est que les plateformes d'échange de monnaies virtuelles sont en train de liquider les cryptomonnaies à bas crédit, alors qu’elles sont obligées d’effectuer une déclaration d’ici septembre prochain auprès des autorités financières pour obtenir une licence qui leur permettra de continuer à opérer. Elles jugent par ailleurs que ces monnaies virtuelles pourraient être utilisées pour la manipulation des cours ou le blanchiment d’argent.Le problème, c’est que malgré de tels efforts, il n’est pas facile de créer des comptes bancaires avec son nom réel, indispensable pour faire une telle déclaration. En particulier, les petites et moyennes plateformes, qui doivent signer un nouveau contrat avec les banques, éprouvent de grandes difficultés.A cet égard, un représentant du secteur sous couvert d'anonymat dénonce une « procédure opaque et arbitraire », qui permet à un nombre restreint de plateformes de se faire émettre des comptes bancaires.En dépit de cette situation, la Commission de services financiers (FSC) a tranché qu’elle ne reporterait pas la date limite de déclaration.Le président du comité pour une réglementation autonome de l’Association de blockchains de Corée, Lee Jong-goo, a affirmé que le gouvernement devrait laisser survivre les plateformes, en estimant absurde de les priver de l’occasion d’obtenir une licence.Certaines plateformes, jugeant impossible de remplir cette condition, sont en train de fermer leurs portes. Cependant, la FSC affirme ne pas pouvoir intervenir à cause de l’absence de législation en la matière, comme ce sont les plateformes qui décident de l’ajout ou du retrait des cryptomonnaies. A deux mois de la date butoir de la déclaration, le projet de loi concerné est toujours en délibération à l’Assemblée nationale.