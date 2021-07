Présidentielle 2022 : les six candidats du Minjoo s’engagent à incarner l’esprit d’équipe

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a dû faire face à une guerre des nerfs menée par ses six candidats qui veulent remporter la primaire pour la présidentielle de 2022. Ces derniers jours, leurs joutes verbales ont parfois frôlé l’attaque personnelle, faisant redouter la régression du débat démocratique.Alarmé par une telle surchauffe, le comité électoral du Minjoo a invité hier ses six prétendants à signer une convention dite « One Team » selon laquelle ils s’engagent à éviter toute « propagande noire » et à se livrer une bataille équitable pour la primaire.Tous les candidats ont joué le jeu. Ont répondu présents l'ancienne ministre de la Justice Choo Mi-ae, le gouverneur de la province de Gyeonggi Lee Jae-myung, les anciens Premiers ministres Chung Sye-kyun et Lee Nak-yon, ainsi que les députés Park Yong-jin et Kim Doo-kwan.Les six candidats ont juré de mettre en avant une politique tournée vers l’avenir, de se comporter avec dignité et honnêteté, de s’affronter avec loyauté et bienveillance ainsi que de respecter la Charte de leur parti et les règlements du comité électoral.Lors de ce rassemblement, le patron du Minjoo, Song Young-gil, a fait savoir que toute parole acerbe pourrait blesser non seulement l’adversaire mais aussi revenir en boomerang pour nuire à celui ou celle qui l’a tenue. Selon lui, tout le parti devrait s’unir pour remporter la présidentielle comme ce fut toujours le cas dans le passé.