COVID-19 : le gouvernement dévoilera demain le plan de vaccination pour le mois d'août

En 24 heures, le nombre de nouveaux patients du COVID-19 a atteint 1 674 : 1 632 contaminations domestiques et 42 importées. Il s’agit d’un recul d’environ 200 par rapport à la veille, où a été enregistré le plus grand nombre journalier de cas positifs depuis le début de la pandémie. C’est la 23e journée d’affilée que ce chiffre dépasse le seuil de 1 000.65 % d’entre eux ont été recensés dans la région métropolitaine : 508 à Séoul, 460 dans la province de Gyeonggi et 94 à Incheon. Plus de 500 l’ont été dans le reste du pays pour la deuxième semaine de suite, y compris 90 dans la province de Gyeongsang du Sud, 81 à Busan et 69 à Daejeon.Quelque 400 individus, soit un patient testé positif sur quatre hier, ont reçu un test dans un centre de dépistage provisoire. Et deux décès sont à déplorer, ce qui porte le nombre total de victimes à 2 085.285 malades se trouvent actuellement dans un état critique, soit presque le double d’il y a trois semaines.Côté vaccination, quelque 477 000 personnes ont reçu, hier, leur première dose du sérum, ce qui porte le nombre cumulé de primo-vaccinés à environ 18 382 000, soit 35,8 % de la population. Et environ 7 018 000 individus ont achevé leur vaccination, ou 13,7 % de l'ensemble.D’autre part, le gouvernement annoncera, demain, le plan de vaccination pour le mois d’août. Les personnes âgées de 18 à 49 ans pourront enfin en bénéficier. Et la première inoculation des lycéens de terminale et des enseignants de lycée, débutée le 19 juillet, s’achèvera demain.