JO de Tokyo : les téléchargements de l’application mobile « Olympic » en hausse de 1 750 % en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Au cours des trois premiers jours après l’ouverture des JO de Tokyo, la Corée du Sud a enregistré une hausse de 1 750 % des usagers qui ont téléchargé l’application officielle « Olympic » mise en service par le Comité international olympique (CIO), par rapport à la semaine précédente.Selon App Annie, la société spécialisée dans l’analyse des applications mobiles à l’échelle mondiale, le pays du Matin clair arrive ainsi au deuxième rang derrière la Chine qui occupe la tête avec 2 270 %. Viennent ensuite l’Inde (940 %) et la Russie (930 %).Par ailleurs, on peut constater une demande explosive pour les applications de streaming qui possèdent les droits de diffusion des épreuves olympiques. En Corée du Sud, AfreecaTV a connu une augmentation de 90 % de téléchargements sur la même période, contre 20 % pour Wavve.En Europe, les téléchargements de l’appli Eurosport ont grimpé de 1 040 %, alors que ceux de NHK plus ont bondi de 510 % au Japon.D’après App Annie, les consommateurs sont nombreux à se tourner vers leurs appareils mobiles pour regarder les épreuves de leur choix et supporter leurs athlètes préférés, d’autant que les compétitions se déroulent sans public.