Baseball : l’équipe masculine sud-coréenne affrontera ce soir Israël pour son 1er match

Photo : YONHAP News

L’équipe masculine sud-coréenne de baseball affrontera, ce soir, Israël pour son premier match du groupe B, à 19h au stade de baseball de Yokohama.La Corée du Sud avait remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Mais étant donné que le baseball ne figurait pas parmi les sports olympiques officiels jusqu’aux JO de Rio en 2016, le pays du Matin clair est actuellement la championne olympique en titre.Cependant, il semble difficile pour l’équipe sud-coréenne de conserver le trône. En effet, à Pékin, elle a pu gagner l’ensemble de ses neuf matchs grâce à ses joueurs légendaires tels que Ryu Hyun-jin et Kim Gwang-hyun. Par ailleurs, sa compétitivité dans cette discipline est considérée comme en déclin. Or, elle doit affronter, dans son groupe, des équipes performantes comme les Etats-Unis et le Japon.Si l’équipe dirigée par l’entraîneur Kim Kyung-moon gagne deux matchs, aujourd’hui face à Israël et samedi face aux Etats-Unis, elle peut espérer arriver en tête du groupe B.