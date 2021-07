Des surprises et une déception pour ce 6e jour des compétitions à Tokyo

Photo : YONHAP News

A Tokyo, comme hier, la récolte de médailles n’a pas été très fructueuse pour la Corée du Sud, ce jeudi. Une seule breloque est venue s’ajouter au compteur en début de soirée, et elle est en argent.La journée n’a toutefois pas été avare en surprises. Elles nous viennent de deux judokas. Le premier, Cho Gu-ham, vient de monter sur la deuxième plus haute marche du podium dans la finale des -100 kg hommes qui l’opposait au Japonais Aaron Wolf. Après un combat très disputé, il a été vaincu par ippon dans le « Golden Score », la prolongation à l’issue des quatre minutes réglementaires. Plus tôt dans l’après-midi, Cho a battu l’Allemand Karl-Richard Frey en quart de finale et le Portugais Jorge Fonseca en demi-finale.La deuxième surprise est signée Yoon Hyun-ji dans la catégorie des -78 kg femmes. Elle est parvenue à battre en quart de finale la Néerlandaise Guusje Steenhuis, numéro 5 mondial, avant d’échouer en demi-finale face à la Française Madeleine Malonga. La jeune fille de 27 ans s’est malheureusement inclinée au pied du podium dans le combat pour la médaille de bronze. Elle n’a pas fait le poids face à la Brésilienne Mayra Agular qui l’a battue par ippon.Une petite déception, à présent, de la part d’un nageur au fort potentiel : Hwang Sun-woo a échoué à accrocher une médaille autour de son cou dans ces Jeux Olympiques. Le prodige de la natation sud-coréenne est arrivé au 5e rang en 47''82 dans la finale du 100 m nage libre masculin, qui s’est tenue ce matin au centre aquatique de Tokyo. C’est l'Américain Caeleb Dressel qui a raflé le titre avec 47''02.L’héritier de Park Tae-hwan peut toutefois se consoler : le lycéen de 18 ans a réalisé le meilleur résultat pour un Asiatique dans l’épreuve olympique du 100 m nage libre masculin, depuis l’argent remporté par le Japonais Hiroshi Suzuki aux JO de Helsinki en 1952.Du côté des sports collectifs, saluons l’équipe féminine de volleyball qui a fait un pas en avant vers les quarts de finale. Les volleyeuses emmenées par la vedette mondiale Kim Yeon-koung, porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture, se sont imposées face à la République dominicaine au tie-break (3-2) lors du 3e match de la poule A qui s’est déroulé cet après-midi à l’Aréna Ariake à Tokyo. Elles affronteront le Japon samedi.Avec au total 4 médailles d’or, 3 d’argent et 5 de bronze au compteur, la Corée du Sud termine la journée de jeudi toujours à la 7e place du classement général.