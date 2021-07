Baseball : la Corée du Sud remporte son premier match face à Israël après un jeu serré

Photo : YONHAP News

L’équipe masculine sud-coréenne de baseball s’est imposée, hier soir, 6 à 5 face à Israël lors de son premier match du groupe B qui s’est déroulé au stade de baseball de Yokohama.La Corée du Sud avait d’abord cédé un coup de circuit à son adversaire à la troisième manche. Elle l’a ensuite rattrapé grâce à un home run marqué par son frappeur Oh Ji-hwan pendant la manche suivante.Les Israéliens ont inscrit deux points supplémentaires au cours de la sixième manche, mais les sud-Coréens Lee Jung-hoo et Kim Hyun-soo ont contribué à marquer deux points à la manche suivante en réalisant deux coups de circuit.A la 9e manche, les deux équipes ont ajouté chacune un point au tableau, faisant match nul. Les prolongations ont permis à la Corée du Sud d’enregistrer un point et de remporter la rencontre.Si l’équipe entraînée par Kim Kyung-moon gagne encore un match face aux Etats-Unis, elle peut espérer arriver en tête du groupe B.La Corée du Sud avait remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Etant donné que le baseball ne figurait plus parmi les sports olympiques officiels jusqu’aux JO de Rio en 2016, le pays du Matin clair reste le champion olympique en titre.