La Cheongwadae plébiscite la visioconférence pour les retrouvailles de familles séparées par la guerre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Moon Jae-in cherche à organiser des retrouvailles en visioconférence de familles séparées par la guerre de Corée, à l'occasion de Chuseok, la fête des récoltes, qui tombe le 21 septembre prochain. C’est ce qu’ont rapporté plusieurs médias locaux.Dans ce contexte, une personnalité clé de la Cheongwadae a fait savoir, hier, via un briefing écrit, que l'éxecutif jugeait la rencontre en distanciel le plus effectif à mettre en place immédiatement dans le sillage du COVID-19 qui ne cesse de sévir.Le responsable a tenu à préciser que le gouvernement avait évoqué à plusieurs reprises les retrouvailles de familles dispersées de part et d'autre du 38e parallèle comme le dossier humanitaire le plus urgent à résoudre. Il a souligné que les dirigeants des deux Corées s’étaient déjà entendus notamment sur cette modalité de retrouvailles en ligne. Et d’ajouter que Séoul tâchera de mener des concertations avec Pyongyang pour concrétiser ce projet.