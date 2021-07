Badminton : deux équipes sud-coréennes qualifiées pour la demi-finale en double femmes

Photo : KBS News

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Corée du Sud est assurée de décrocher au moins une médaille en doubles femmes du badminton, même avant les demi-finales. En effet, ses deux équipes ont réussi à y accéder sans s’affronter l’une contre l’autre.Hier soir, au Musashino Forest Sports Plaza, l’équipe en duo Lee So-hee et Shin Seung-chan, numéro 4 mondial, a battu en quart de finale les Néerlandaises Selena Piek et Cheryl Seinen, en remportant deux manches (21-8, 21-17).Plus tôt, le tandem Kim So-yeong et Kong Hee-yong, numéro 5 mondial, a remporté son quart de finale face aux Japonaises Mayu Matsumoto et Wakana Nagahara en gagnant deux sets contre un (21-14, 14-21, 28-26).Les demi-finales auront lieu demain matin. Lee So-hee et Shin Seung-chan feront face aux Indonésiennes Greysia Polii et Apriyani Rahayu, tandis que Kim So-yeong et Kong Hee-yong lutteront contre les Chinoises Chen Qingchen et Jin Yifan.Si les deux équipes nationales sont qualifiées pour la finale, le pays du Matin clair empochera les deux plus hautes récompenses : l’or et l’argent. Si une seule y accède, elle jouera pour l’une des deux médailles, et l’autre tâchera de décrocher le bronze. Enfin, si les deux échouent en demi-finale, elles s’affronteront dans le match pour la troisième place.