Xi Jinping répond à la lettre de Kim Jong-un envoyée à l’occasion du centenaire du Parti communiste chinois

Photo : YONHAP News

Le président chinois a transmis une réponse à la lettre de son homologue nord-coréen félicitant le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Dans cette missive, Kim Jong-un avait également tenu à consoler Xi Jinping et les habitants de la province de Henan, récemment frappée par des inondations.D’après la KCNA, l’agence de presse officielle de la Corée du Nord, le dirigeant de l’empire du Milieu a remercié l’homme fort de Pyongyang pour l'amitié dont ce dernier a témoigné par ce geste. Et d’ajouter qu’il protégerait les relations bilatérales consolidées par la valeur socialiste qu’ils poursuivent conjointement pour faire face à la « nouvelle situation internationale ».Avant cela, le 11 juillet dernier, les deux dirigeants ont échangé des messages de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de la signature de l’accord d’amitié entre les deux alliés de longue date. Et mercredi, Kim Jong-un s’est recueilli devant la Tour d’amitié nord-coréano-chinoise pour commémorer le 68e anniversaire de l’accord d’armistice de la Guerre de Corée (1950-1953).