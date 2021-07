COVID-19 : 1 710 nouveaux cas de contamination en 24 heures

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19 en Corée du Sud, le nombre de patients supplémentaires a atteint 1 710 en 24 heures : 1 662 infections domestiques et 48 importées. La totalité et le nombre de cas d’origine locale ont enregistré tous deux une légère hausse par rapport à la veille.Plus de 1 100 cas ont été recensés dans la région métropolitaine : 487 à Séoul, 515 dans la province de Gyeonggi et 112 à Incheon. En dehors, la propagation épidémique s’est accentuée autour de grandes villes : 77 à Busan, 84 à Daejon et 61 à Daegu.Selon les autorités sanitaires, la quatrième vague fait redouter un risque plus élevé de contamination que la précédente. En effet, le pays compte plus de porteurs du virus asymptomatiques, et le relèvement du niveau de distanciation sociale ne permet pas de réduire rapidement la circulation des personnes.Côté vaccination, quelque 18 729 000 habitants ont reçu la première dose, soit 36,5 % de la population, tandis que 13,8 % ont accompli le schéma vaccinal.L’inquiétude était montée concernant l’approvisionnement en vaccins de Moderna. Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, le Premier ministre Kim Boo-kyum a fait savoir ce matin que le laboratoire américain avait promis d’assurer les livraisons de 9,8 millions de doses le mois prochain, en commençant par un lot de 1,3 million le 6 ou le 7 août.Par ailleurs, le gouvernement annoncera cet après-midi le plan de vaccination pour le mois d’août, y compris le calendrier de rendez-vous pour les 18-49 ans.Quant au ministère de l’Education, il a annoncé sa décision de maintenir le principe de cours en présentiel à 100 % au second semestre pour les écoles primaires, collèges et lycées. Il devrait en présenter les modalités concrètes à la mi-août après avoir examiné l’évaluation globale de la situation épidémique par les autorités sanitaires.