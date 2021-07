Séoul a prévenu Washington et Tokyo du rétablissement des liaisons téléphoniques intercoréennes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis continuent à poursuivre leurs échanges de haut niveau pour discuter du nucléaire nord-coréen.Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-kun, s’est entretenu hier, par téléphone, avec la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman. Presque au même moment, le représentant nucléaire de Séoul, Noh Kyu-duk, a mené des concertations téléphoniques avec l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Sung Kim.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les deux parties ont échangé leurs idées sur les mesures de coopération à prendre, afin de renouer le dialogue avec la Corée du Nord et obtenir des avancées tangibles dans la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et l’instauration d'une paix permanente.A cette occasion, Séoul a souligné qu’il serait primordial de déployer sans répit des efforts tous azimuts pour amener Pyongyang à la table des négociations et s’impliquer dans le dossier d'autant plus que les deux Corées ont restauré leurs canaux de communication en début de semaine. En réponse, Washington a qualifié ce rétablissement de « bon progrès ».De son côté, Kyodo News a rapporté aujourd’hui que Séoul avait informé Washington et Tokyo, par voie diplomatique, de son projet de reconnecter les liaisons téléphoniques intercoréennes, ce avant d’annoncer que les dirigeants des deux Corées en étaient convenus. L’agence de presse nippone a estimé que le gouvernement de Moon Jae-in aurait ainsi montré sa volonté de traiter le dossier nord-coréen dans le cadre de la coopération trilatérale, séparément du conflit autour des enjeux historiques entre Séoul et Tokyo, comme le souhaite l’administration Biden.