Football : la Corée du Nord se retire de l’AFC U-23 et de la Coupe d’Asie féminine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a renoncé à participer à la Coupe d'Asie des moins de 23 ans (AFC U-23) et à la Coupe d'Asie féminine, deux compétitions de football qui se dérouleront l’an prochain, respectivement en Ouzbékistan et en Inde.D’après l’annonce faite hier par la Confédération asiatique de football (AFC), le pays communiste a confirmé cette décision sans pour autant mentionner les raisons de ce retrait.Les compétitions de qualification pour l’AFC U-23 sont prévues, cette année, du 23 au 31 octobre, tandis que celles de la Coupe d'Asie féminine auront lieu entre le 13 et le 25 septembre.Pour rappel, le royaume ermite avait fait de même en avril dernier, en abandonnant sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo et au deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde 2022. Il avait alors invoqué la propagation du COVID-19.