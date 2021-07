Photo : YONHAP News

Le troisième album japonais du girls band de k-pop Twice, « Perfect World », s’est emparé aujourd’hui du sommet du classement journalier Oricon, au Japon.Cet album sorti le 28 juillet contient des titres interprétés en japonais : « Perfect World », « Better », « Kura Kura » et « Promise ». « Perfect World » est une chanson de dance au tempo rapide qui porte sur les moyens de faire face à une situation troublante.A l'occasion de la sortie de l'album physique, Twice a organisé un événement en ligne en attirant 480 000 spectateurs. Sa chanteuse nippone, Sana Minatozaki, a fait part de ses sentiments quatre ans après ses débuts dans l’archipel en s’engageant à faire de son mieux encore pour sa cinquième année.