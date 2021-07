Le ministère de l’Egalité des sexes met en garde contre les attaques misogynes

Photo : YONHAP News

Alors que l’archère sud-coréenne Ahn San, qui a décroché trois médailles d’or aux Jeux Olympique de Tokyo, et la conjointe de l’un des candidats favoris à la présidence, Yoon Seok-youl, font l’objet d’attaques misogynes, le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille a mis en garde contre de telles manifestations de haine contre les femmes.Le ministère en a fait part dans un message envoyé ce matin aux journalistes accrédités, en affirmant qu’aucune expression misogyne ni aucun acte portant atteinte aux droits de l’Homme ne devrait être toléré en ce qui concerne la récente polémique soulevée dans les milieux sportif et politique.En effet, certains internautes ont posté, sur les réseaux sociaux, des propos haineux à l’encontre de la jeune championne olympique, en la qualifiant de féministe radicale en raison de ses cheveux courts.Quant à Kim Gun-hee, l’épouse de l’ex-procureur général, un libraire a peint sur le mur de sa boutique à Séoul une fresque faisant allusion à la rumeur selon laquelle elle aurait travaillé comme hôtesse dans le bar d’un hôtel de luxe et eu plusieurs amants avant de se marier avec Yoon.