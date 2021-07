COVID-19 : les 18-49 ans pourront se faire vacciner dès le 26 août

Photo : YONHAP News

L’équipe chargée de la campagne de vaccination anti-COVID a publié cet après-midi son plan d’inoculation pour les deux prochains mois.Selon cette annonce, les sud-Coréens de 18 à 49 ans pourront prendre rendez-vous du 9 au 18 août pour recevoir leur première dose de vaccin. Pour cela, le gouvernement mettra en place un système de rotation sur dix jours. Autrement dit, toute personne de cette tranche d’âge pourra réserver sa place uniquement à une date dont le dernier chiffre coïncide avec celui du jour de sa naissance.La même quantité de vaccins sera affectée à chaque date de sorte à accorder la même chance pour tous. Pour chaque date, les horaires de réservation sont fixés de 20h le jour même à 18h le lendemain.Pour les retardataires, il sera possible de réserver une place à partir du 19 août pendant un mois. Il sera aussi possible de modifier le rendez-vous durant cette période.Les concernés pourront se faire inoculer dans le centre de vaccination ou l’établissement hospitalier de leur choix entre le 26 août et le 30 septembre. Ils recevront l’un des vaccins à ARN messager, à savoir celui de Moderna ou de Pfizer.