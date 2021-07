80 % du deuxième additif au budget sera exécuté d’ici septembre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a promis de déployer tous ses efforts pour faire débloquer, d’ici le mois de septembre, plus de 80 % du second additif au budget 2021 destiné à surmonter la crise économique provoquée par le COVID-19, et en injecter 100 % dans le courant de cette année.C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère des Finances à l’issue d’une réunion interministérielle sur la gestion budgétaire, présidée par son second vice-ministre Ahn Do-geol.Dans le détail, le gouvernement devrait verser l’aide d’urgence réservée aux petits commerçants et industriels en difficultés dès le 17 août, ainsi que celle pour les classes défavorisées à partir du 24 août. En revanche, il a préféré fixer plus tard le calendrier pour débourser l’enveloppe destinée à doper la consommation, parce qu’il faudra prendre en compte l’évolution de la crise sanitaire.Le ministère a fait avoir que le gouvernement central avait exécuté 68,2 % du budget initial 2021 au premier semestre, soit le plus haut niveau jamais atteint. Pour la première rallonge, le taux de mise en œuvre a atteint 82,9 %.D’après son second vice-ministre, l’exécution rapide du budget de l’Etat a contribué à la croissance économique à hauteur de 0,4 et 0,3 point de pourcentage, respectivement aux premier et deuxième trimestres.