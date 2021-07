Présidentielle 2022 : Yoon Seok-youl rejoint le PPP

Photo : YONHAP News

L’un des candidats favoris de l’opposition à la présidentielle de 2022, Yoon Seok-youl, a rejoint cet après-midi le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Son adhésion intervient un mois après qu’il a déclaré sa candidature le 29 juin dernier.L’ex-procureur général a expliqué cette démarche par la nécessité d’obtenir un soutien plus large auprès des citoyens en affirmant que, pour cela, il fallait commencer par la primaire organisée par la première force de l’opposition.Le député Kwon Young-se du camp conservateur, qui a accueilli Yoon à l’Assemblée nationale, lui a souhaité une bienvenue « plus particulière et forte ».Nommé patron des procureurs en 2019, Yoon s’est complètement brouillé avec le gouvernement de Moon Jae-in, suite à son investigation menée à l’encontre de Cho Kuk, l’un des proches du président de la République et de sa famille. Il a fait ses débuts en politique en juin dans l’optique de briguer un mandat présidentiel en mars 2022.