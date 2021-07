JO, jour 7 : une moisson de médailles tricolore, et le phénomène An San

Photo : YONHAP News

Or, argent, et bronze. La panoplie des médailles sud-coréennes est complète pour achever ce 7e jour des compétitions olympiques à Tokyo. Retour sur les temps fort de ce vendredi.20 ans à peine, et déjà triple médaillée d’or. An San est entrée dans les annales du tir à l’arc olympique en remportant trois finales dans une même édition des Jeux Olympiques. C’est du jamais vu. Après deux titres en équipes féminine et mixte, elle a battu aujourd’hui, en fin d'après-midi, la Russe Elena Osipova dans l’épreuve individuelle femmes. Le match s’est prolongé jusqu’au « shoot off », la prolongation où la cadette de l’équipe féminine a décoché une meilleure flèche que son adversaire du Comité olympique russe (ROC). Son mental d’acier ne lui a pas fait défaut.Autre médaille du jour, en argent cette fois-ci. C’est Kim Min-jung qui l’a décrochée dans l’épreuve féminine du tir au pistolet à 25 m. La tireuse sud-coréenne de 24 ans a cédé de justesse la première place à la Russe Vitalina Batsarashkina, là encore à l’issue d’un « shoot off », lors de la finale qui s’est déroulée un peu plus tôt au stand de tir d'Asaka.La troisième breloque qui complète le podium nous vient de l’équipe masculine d'escrime, qui a vaincu ce soir la Chine, 45 à 41, dans la finale de l’épée au Makuhari Messe Hall, à Chiba. Le quartet composé de Park Sang-young, Ma Se-geon, Kweon Young-jun et Song Jae-ho s’était incliné plus tôt dans l’après-midi face au Japon 45 à 38 lors de la demi-finale.Une bonne nouvelle pour terminer, elle concerne le badminton. La Corée du Sud est d’ores et déjà assurée de décrocher au moins une médaille en doubles femmes. En effet, ses deux équipes ont réussi à accéder hier soir en demi-finale. Demain matin, le duo Lee So-hee et Shin Seung-chan fera face aux Indonésiennes Greysia Polii et Apriyani Rahayu, tandis que le tandem Kim So-yeong et Kong Hee-yong luttera contre les Chinoises Chen Qingchen et Jin Yifan.Si les deux équipes nationales sont qualifiées pour la finale, le pays du Matin clair empochera les deux plus hautes récompenses : l’or et l’argent. Si une seule y accède, elle jouera pour l’une des deux médailles, et l’autre tâchera de décrocher le bronze. Enfin, si les deux échouent en demi-finale, elles s’affronteront dans le match pour la troisième place.Avec au total 5 médailles d’or, 4 d’argent et 6 de bronze au compteur, la Corée du Sud ne bouge pas de sa 7e place au classement général.