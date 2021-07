Escrime : l’équipe masculine sud-coréenne remporte le bronze à l’épée

Photo : YONHAP News

L’équipe masculine d'escrime sud-coréenne est montée sur la troisième marche du podium dans l'épreuve de l’épée.La formation composée de Park Sang-young, Kweon Young-jun, Song Jae-ho et Ma Se-geon s’est imposée face à la Chine, 45 à 41, lors du combat pour la médaille de bronze, qui s'est déroulé ce soir au Makuhari Messe Hall, à Chiba.La Corée du Sud a bien entamé le match, en devançant la Chine jusqu’au troisième round. Mais son adversaire l’a rattrapée pour remporter trois manches consécutives. Au huitième round, Kweon Young-jun a remis les compteurs à zéro. C’est la neuvième et dernière manche qui a départagé les deux camps. Le champion olympique à Rio, Park Sang-young, a dominé le Chinois Dong Chaoen en marquant 11 points contre 8.Avec cette nouvelle médaille, la Corée du Sud a remporté, jusqu’à présent, un or, un argent et deux bronze en escrime.