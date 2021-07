Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fera face à elle-même. Lundi prochain, à Tokyo, l’équipe composée de Lee So-hee et Shin Seung-chan devra affronter le tandem Kim So-yeong et Kong Hee-yong, lors du match pour la médaille de bronze en double femmes. Comment est-ce possible ?Ce matin, lors de la demi-finale au Musashino Forest Sports Plaza, Lee et Shin ont été battues par leurs adversaires indonésiennes 2 à 0. Quant à Kim et Kong, elles ont perdu contre les Chinoises 2 à 0.Les amateurs de badminton du pays du Matin clair, qui s’attendaient à ce que leurs deux équipes nationales montent sur le podium, ne pouvaient cacher leur déception.La Corée du Sud devra se contenter d’ajouter une médaille de bronze à son palmarès.