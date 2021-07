Escrime : l’équipe féminine sud-coréenne décroche la médaille de bronze en sabre

Photo : YONHAP News

En ce dernier jour du mois de juillet, l’équipe féminine d'escrime sud-coréenne est montée sur la dernière marche du podium.Lors du match pour la médaille de bronze en sabre, qui s'est tenu ce soir au Mahukari Messe Hall à Chiba, Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su, Choi Soo-yeon et Seo Ji-yeon ont réussi à gagner contre leurs adversaires italiennes, 45 à 42.C’est un moment fort pour les fans de ce sport de combat en Corée du Sud, car c’est la première fois que les escrimeuses du pays sont médaillées olympiques dans cette discipline. Le sabre par équipes femmes a été introduit aux JO de Pékin en 2008, a disparu quatre ans plus tard à Londres pour faire son retour à Rio en 2016.A Tokyo, le pays du Matin clair a remporté, jusqu’ici, un or, un argent et trois bronze en escrime.