La Corée du Sud perd en baseball, mais gagne en volleyball

Photo : YONHAP News

L’équipe masculine sud-coréenne de baseball a perdu, ce soir, 4 à 2 face aux Etats-Unis. C’était lors de son deuxième match du groupe B qui s’est déroulé au stade de baseball de Yokohama.Jeudi, les hommes de Kim Kyung-moon avaient, rappelons-le, gagné contre Israël. Ce dernier a été battu le lendemain par les Etats-Unis. Avec leur dernière défaite, les sud-Coréens arrivent en seconde position du groupe B.Dans le tour préliminaire du groupe A, le Japon compte deux victoires, la République dominicaine, une, et enfin le Mexique, aucune.Dans le premier tour, prévu demain soir à 19h, les baseballeurs du pays du Matin clair devront alors affronter les Dominicains.La Corée du Sud avait remporté le métal le plus précieux aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Elle est restée depuis championne olympique en titre, car le baseball avait disparu des disciplines du plus grand événement sportif international pour réapparaître cette fois-ci à Tokyo.En revanche, lors du match des éliminatoires de la poule A de volleyball, qui s’est tenu presque au même moment à l’Arena Ariake à Tokyo, l’équipe féminine sud-coréenne a gagné contre son adversaire japonais 3 à 2.