Football : les sud-Coréens éliminés en quart de finale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’a pas fait le poids face au Mexique. Malgré deux beaux buts de Lee Dong-gyeong ainsi que celui de Hwang Ui-jo, les « guerriers de Taegeuk » se sont inclinés 3 à 6 en quart de finale du tournoi masculin de football, qui s’est joué ce soir au stade international de Yokohama.Les Mexicains ont ouvert le score à la 11e minute avec un tir de Henry Martin, avant l’égalisation du milieu offensif de Ulsan Hyundai à la 19e minute. Dix minutes plus tard, c’est Luis Romo qui a redonné l’avantage à son équipe, suivi par un pénalty (38e) transformé par Sebastian Cordova suite à une faute de Kang Yoon-sung.Au retour des vestiaires, Lee a inscrit le deuxième but pour la Corée du Sud à la 50e minute. Mais les Mexicains ont creusé l’écart à la 53e (Martin), à la 62e (Cordova) puis à la 83e minute (Eduardo Aguirre).Le but inscrit dans le début de la prolongation par l’attaquant des Girondins de Bordeaux n’a pas changé la donne. L’aventure olympique s’arrête donc là pour les footballeurs du pays du Matin clair.