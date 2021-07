JO, jour 8 : des défaites amères et une consolation en sabre féminin

Photo : YONHAP News

En cette 8e journée des Jeux Olympiques de Tokyo, la Corée du Sud a rajouté une médaille de bronze en escrime. Pourtant, le week-end n’avait pas commencé sous les meilleurs auspices pour la délégation sud-coréenne.Ce matin, les deux équipes féminines de badminton ont chacune perdu leur demi-finale. Lee So-hee et Shin Seung-chan se sont inclinées 2 à 0 contre les Indonésiennes. Quant à la paire Kim So-yeong et Kong Hee-yong, elles ont concédé la défaite sur le même score face aux Chinoises.La Corée du Sud, qui avait une chance de monter sur les deux plus hautes marches du podium, devra se contenter d’une médaille de bronze dans la finale qui opposera ses deux tandems lundi prochain.Autre défaite amère du jour, celle des footballeurs. Les hommes de Kim Hak-bum n’ont pas fait le poids, ce soir, face au Mexique en s’inclinant 3 à 6. Ils n’auront donc pas la chance de disputer les demi-finales.En baseball, l’équipe masculine a perdu, presque au même moment, 4 à 2 face aux Etats-Unis. C’était lors de son deuxième match du groupe B qui s’est déroulé au stade de baseball de Yokohama. Les sud-Coréens arrivent en seconde position de leur groupe. Ils affronteront la République dominicaine dans le premier tour prévu demain soir à 19h.La meilleure nouvelle de la journée nous vient donc de l’équipe féminine de sabre, qui est montée sur la dernière marche du podium au Mahukari Messe Hall à Chiba. Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su, Choi Soo-yeon et Seo Ji-yeon ont réussi à gagner contre leurs adversaires italiennes, 45 à 42. A noter que c’est la première fois que les escrimeuses du pays du Matin clair sont médaillées olympiques dans cette discipline.Enfin, félicitons les volleyeuses qui accèdent aux quarts de finale suite à leur victoire 3 à 2 lors du match éliminatoire de la poule A qui s’est tenu ce soir à l’Arena Ariake de Tokyo.Avec au total 5 médailles d’or, 4 d’argent et 7 de bronze au compteur, la Corée du Sud garde sa 7e place au classement général.