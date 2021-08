Gymnastique artistique : Yeo Seo-jeong remporte une médaille de bronze

Photo : YONHAP News

La gymnaste sud-coréenne Yeo Seo-jeong a gagné, ce soir, une médaille de bronze lors de la finale de l’épreuve de saut de cheval qui s’est déroulée au Centre de gymnastique d’Ariake.En obtenant une moyenne de 14,733 points, la jeune fille de 19 ans, dont c’était la toute première participation aux Jeux Olympiques, a complété le podium dont les deux premières places étaient occupées par la Brésilienne Rebecca Andrade (15,083 points) et l’Américaine Mykayla Skinner (14,916 points).Tel père, telle fille ! Yeo Seo-jeong n’est autre que la fille de Yeo Hong-cheol, médaillé d’argent en saut de cheval aux JO d'Atlanta en 1996 et désormais commentateur sportif pour la KBS. C’est lui qui a commenté ce soir la performance de sa fille à la télévision.Les Yeo marqueront l’histoire du sport en Corée du Sud, car c'est la première fois qu'un père et sa fille sont médaillés olympiques.Un peu plus tôt, toujours au Centre de gymnastique d’Ariake, leurs compatriotes Ryu Sung-hyun et Kim Han-sol avaient participé à la finale des exercices au sol. Mais ils ont dû se contenter respectivement de la 4e et de la 8e place.