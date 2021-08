Saut en hauteur : Woo Sang-hyeok finit 4e et réécrit l’histoire de l’athlétisme sud-coréen

Photo : YONHAP News

Lors de l’épreuve de saut en hauteur hommes, qui s’est tenue ce soir au stade olympique de Tokyo, Woo Sang-hyeok a réécrit l’histoire de l’athlétisme sud-coréen. En franchissant 2,35 mètres, un record national, le jeune homme de 25 ans a fini 4e.Le Qatari Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi ont partagé la plus haute marche du podium, et Maksim Nedasekau, qui vient de Biélorussie, repart avec la médaille de bronze.Woo n’a certes pas obtenu de récompense, mais son nom restera gravé dans la mémoire de ses compatriotes, car c’est la première fois en 25 ans qu’un sud-Coréen accède à une finale olympique dans cette catégorie en athlétisme. Et il a fait beaucoup mieux que son aîné Lee Jin-taek qui avait fini 8e à Atlanta.