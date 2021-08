JO, jour 9 : le bronze en gym, une victoire en baseball et une surprise en athlétisme

Photo : YONHAP News

Cette semaine olympique s’achève sur une nouvelle médaille de bronze pour la Corée du Sud. En gymnastique, Yeo Seo-jeong est montée sur la 3e marche du podium lors de la finale de l’épreuve de saut de cheval femmes, qui s’est déroulée ce soir au Centre de gymnastique d’Ariake. Avec 14,733 points en moyenne, elle termine derrière la Brésilienne Rebecca Andrade (15,083 points) et l’Américaine Mykayla Skinner (14,916 points). A noter que son père, Yeo Hong-cheol, avait été lui aussi médaillé en saut de cheval aux JO d'Atlanta, en 1996. Il avait alors remporté l’argent. Ensemble, ils marqueront l’histoire du sport en Corée du Sud, car c'est la première fois qu'un père et sa fille sont médaillés olympiques.Quelques heures plus tard en baseball, l’équipe du pays du Matin clair s’est imposée 4 à 3 face à la République dominicaine lors du match de 1er tour qui s’est joué au stade de Yokohama. Menée 3 à 1 jusqu’à la 4e manche, elle a marqué 3 points supplémentaires juste avant la fin de la rencontre. Demain, les sud-Coréens disputeront le 2e tour face à Israël.Du côté des épreuves d’athlétisme, qui ont débuté vendredi à Tokyo, une performance restera gravée dans les esprits : celle de Woo Sang-hyeok, qui a terminé 4e du saut en hauteur hommes en franchissant 2,35 mètres. Même s’il termine au pied du podium, cela n’en reste pas moins un exploit, car c’est la première fois en 25 ans qu’un sud-Coréen accède à une finale olympique dans cette catégorie en athlétisme. De plus, il a fait beaucoup mieux que son aîné Lee Jin-taek, qui avait fini 8e à Atlanta, et a aussi battu le record national.Une déception, pour terminer. En finale de l’épreuve d’haltérophilie dans la catégorie des 76 kg femmes, qui vient de se terminer au Tokyo International Forum, Kim Soo-hyeon a échoué à remporter une médaille. L’essai à 140 kg de la jeune femme de 26 ans n’a pas été validé par deux juges sur trois. Le cas échéant, elle aurait pu compléter le podium avec un total de 246 kg.Avec au total 5 médailles d’or, 4 d’argent et 8 de bronze au compteur, la Corée du Sud perd une place et se retrouve 8e au classement général.