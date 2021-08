Exportations records avec 55,4 milliards de dollars en juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont atteint les 55,44 milliards de dollars en juillet dernier, soit environ 30 % de plus sur un an. Il s'agit du niveau mensuel le plus important jamais enregistré depuis 65 ans, autrement dit depuis l'établissement de ces statistiques. Le montant des exportations totales des sept premiers mois de l'année 2021 a également dépassé la barre des 350 milliards de dollars, là aussi un autre record.Cet exploit est attribuable notamment aux grands groupes tels que Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor et Kia. En effet, ces entreprises ont réalisé des chiffres d'affaires et bénéfices d'exploitations bien plus importants que prévus.Qui plus est, cette bonne performance a profité non seulement aux quinze principaux secteurs exportateurs tels que l’automobile ou la pétrochimie, mais également aux nouveaux domaines émergeants dont la cosmétique ou les plats prêts à consommer.Le gouvernement s'attend donc à ce que les exportations continuent de progresser pour dépasser à la fin de cette année les 600 milliards de dollars en chiffre annuel.Il est pourtant à noter que la propagation des variants du coronavirus tout comme le taux de vaccination peu élevé dans les pays émergeants risquent d'affecter le commerce extérieur du pays du Matin clair.En effet, selon Joo Won de l'Institut de recherches économiques de Hyundai, ces pays constituent les plus grands marchés pour les produits « made in Korea » par rapport aux nations développées.Par ailleurs, la hausse récente des cours des matières premières pourrait aussi peser lourd sur les exportateurs sud-coréens.