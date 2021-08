JO de Tokyo : résultats du week-end et événements à suivre ce lundi

Photo : YONHAP News

Le week-end dernier, la Corée du Sud a ajouté deux médailles de bronze à sa collection olympique. Samedi soir, l'équipe féminine de sabre est tout d'abord montée sur le podium pour la première fois dans cette discipline tandis que le lendemain, la gymnaste Yeo Seo-jeong a réalisé un bel exploit à l’épreuve de saut à cheval, décrochant la première médaille olympique du pays en gymnastique femmes.En athlétisme, Woo Sang-hyeok a surpris tout le monde hier soir en s’appropriant le nouveau record sud-coréen de saut en hauteur hommes et il a terminé à la 4e position.Du côté du baseball, la formation sud-coréenne a arraché la victoire contre la République dominicaine lors du dernier match de 1er tour. Cet après-midi, les hommes de Kim Kyung-moon affronteront Israël. S'ils remportent cette rencontre, ils sont garantis d'accéder à la demi-finale, prévue mercredi.Par ailleurs, samedi matin, aucune des deux paires féminines de badminton en lice pour une place en finale n’a réussi à se qualifier. Le duo Lee So-hee et Shin Seung-chan et celui composé de Kim So-yeong et Kong Hee-yong ont tous les deux perdu. Par conséquent, les deux paires s’affronteront cet après-midi pour la médaille de bronze.D’autres épreuves à suivre en ce premier lundi du mois d'août : le gymnaste Shin Jea-hwan concourra dans l'épreuve finale de saut de cheval hommes ce soir. Il peut largement viser l’or s’il reproduit la même performance qu’il a montrée lors des épreuves de qualification dont il a occupé la tête.Les joueuses de volleyball sud-coréennes, déjà qualifiées pour les quarts de finale, affrontent la Serbie à 9 h. Enfin, l’équipe masculine de tennis de table, quant à elle, rencontrera le Brésil cet après-midi à 14h 30 pour une place en demi-finale.