Nihon Keizai : Tokyo finit par rapatrier Soma

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a donné l'ordre à Hirohisa Soma, le chef de mission adjoint à l’ambassade du Japon à Séoul, de regagner Tokyo. Il s'agit du haut diplomate nippon qui a récemment fait scandale en employant une expression à connotation sexuelle pour dénigrer le président sud-coréen Moon Jae-in. C’est ce qu’a rapporté le Nihon Keizai Shimbun.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé avoir vérifié cette information, avant d'ajouter que les détails seront à révéler par le Japon et d'espérer que ce rapatriement soit exécuté dans les plus brefs délais.Suite aux propos inappropriés de Soma tenus le mois dernier lors d’un déjeuner avec des journalistes sud-coréens, Séoul avait demandé à son voisin de prendre des mesures appropriées au comportement déplacé de son officiel.Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga avait d’ailleurs jugé lui-même le 19 juillet les propos du diplomate extrêmement déplacés, et il s'en était dit navré.Ces remarques inconvenantes de Soma sont considérées comme l'une des raisons pour lesquelles a été annulé le projet de déplacement de Moon Jae-in sur l’archipel à l'occasion des JO de Tokyo et à un possible tête-à-tête avec le numéro un japonais.