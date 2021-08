Le nombre de nouvelles contaminations journalières continue à dépasser 1 000

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 1 219 nouvelles infections au COVID-19 en l’espace de 24 heures, à savoir 1 150 locaux et 69 importés. 65,1 % sont concentrés à Séoul et ses environs. Le nombre cumulé des cas confirmés dépasse ainsi la barre de 200 000 contaminations, 560 jours après le premier recensement. Le nombre des patients dans un état grave s'élève à 326, deux de plus que la veille.Il reste désormais dans le pays 360 lits pour le traitement des malades dans un état critique. Les autorités sanitaires prévoient de renforcer les contrôles pour éviter que ceux-ci soient attribués à des patients bénins. Elles envisagent également de mettre en œuvre des dispositifs plus rigoureux si la propagation ne parvenait pas à ralentir. Comme une prolongation du week-end de la Journée nationale de la libération de Corée qui tombe dans deux semaines.Par ailleurs, les 1,27 million de personnes âgées de 60 à 74 ans qui ne se sont toujours pas vaccinées pour différentes raisons pourront réserver de nouveau une première injection à partir d’aujourd’hui. Elles commenceront à recevoir dès jeudi prochain la première des deux doses du vaccin AstraZeneca. Rien ne change par contre pour les seniors de plus de 75 ans qui peuvent se faire vacciner sans contrainte de temps.Pour les 18 à 49 ans, 2 millions d’individus de la liste prioritaire pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner à compter de demain. Ce sont les employés des transports publics, les livreurs des colis, les métiers au contact des enfants et des adolescents et le personnel des établissements à haut risque. Le reste de cette catégorie d’âge pourra faire une réservation à partir du 9 août prochain. Ils recevront des doses de vaccin Pfizer ou Moderna.Jusqu’à hier, 19,4 millions d’habitants ont reçu une première dose de sérum, soit 37,9 % de la population. Le gouvernement ambitionne d’accroître ce chiffre à plus de 70 % d’ici la fin du mois prochain.