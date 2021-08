Moral en berne des petits commerçants avec la 4e vague de l’épidémie

Photo : YONHAP News

Dans le sillage de la quatrième vague de COVID-19, l'indice de confiance des entreprises (BSI) des petits commerçants a dégringolé de 20,8 points en juillet dernier sur un mois pour atteindre 32,8. Selon l’agence de la promotion des petits entrepreneurs et des marchés traditionnels, il s’agit du niveau le plus bas depuis mars 2020 quand la première vague de la pandémie a éclaté.Si le chiffre est inférieur à 100, la majorité des personnes ont une perception négative de la situation économique. En janvier dernier, le chiffre était tombé à 35,8 suite aux répercussions de la troisième vague avant de se reprendre légèrement et remonter autour de 55 entre avril et juin derniers.Les personnes interrogées ont évoqué comme raison principale de leur moral plombé la prolongation de l’épidémie avec 63,1 %. Viennent ensuite la disparition des passants dans les rues (29,1 %) et la canicule (13,3 %).Par secteur, la restauration a connu la chute la plus importante avec 30,1 points. Les chiffres des domaines de service individuel, du sport et du divertissement ont également dégringolé.Cette déconvenue concerne tout le territoire, mais elle a été le plus marqué à Séoul et ses environs et dans la ville autonome spéciale de Sejong.Du côté des vendeurs de marché traditionnel, l’indice s’est établi à 26,6, soit 22,6 points de moins qu’en juin dernier. Le niveau le plus bas depuis un an et cinq mois.L’enquête a été réalisée entre le 18 et le 22 juillet auprès de 2 400 patrons de petites enseignes et 1 300 marchands de marchés conventionnels.