You Heung-sik : la possibilité d'une visite du Pape à Pyongyang n’a jamais été aussi grande que maintenant

Photo : YONHAP News

L'archevêque Lazarus You Heung-sik est arrivé vendredi à Rome, en Italie, heure locale, pour occuper son nouveau poste de préfet de la Congrégation du Vatican. Il a été accueilli à l’aéroport de Rome-Fiumicino par une vingtaine de personnes dont l’ambassadeur de Corée près du Saint-Siège Choo Kyu-ho, et son homologue en Italie Kwon Hee-seog.Selon You, il éprouve un sentiment différent de lorsqu’il était venu étudier la théologie dans la capitale italienne en 1975. Il s’est ainsi engagé à consacrer tous ses efforts pour assister le Pape.A propos de la perspective selon laquelle il jouera un rôle de pont pour une visite du souverain pontife en Corée du Nord, le prélat sud-coréen a affirmé que ce serait son plus grand honneur et qu’il n’y avait pas de pire malheur que les frères soient séparés depuis plus de sept décennies.Avant d’ajouter que l’éventuel déplacement du pape François à Pyongyang n’avait jamais été aussi grand que maintenant, et qu’on constaterait un résultat positif si on commençait par de petites discussions. L'archevêque You Heung-sik est entré en fonction aujourd’hui.