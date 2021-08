Face aux propos de Kim Yo-jong, Washington réaffirme la coopération avec Séoul

Photo : YONHAP News

Suite à l'avertissement de Kim Yo-jong lancé hier à propos des prochains exercices militaires sud-coréano-américains, les Etats-Unis ont affirmé que toute décision sur ce sujet viendrait d'un accord mutuel entre les deux alliés.Interrogé sur les remarques de la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le porte-parole du Pentagone a fait savoir que ce dernier n'émettrait aucun commentaire. Il a toutefois souligné que l'entraînement militaire conjoint constituait une décision commune entre Séoul et Washington.Face aux propos de Kim qui cherche à faire pression sur Séoul pour revenir sur les exercices en question, Washington a confirmé que le calendrier ou l'envergure de ces manœuvres seraient à définir d'un commun accord bilatéral.L'officiel américain a en plus répété que tout exercice militaire conjoint serait réalisé conformément aux mesures sanitaires et que l'alliance sud-coréano-américaine était dans un état de préparation encore plus sophistiqué.La récente reconnexion des lignes de communication intercoréennes est perçue comme une condition favorable à une éventuelle reprise des dialogues entre Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington. D'où les spéculations sur un possible remaniement des exercices militaires conjoints annuels prévus mi-août.