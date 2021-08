Le nombre de seniors vivant seuls grimpe de 36 % en cinq ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes âgées qui vivent seuls s’élève à 1,66 million d’individus. Selon les données de 2020 de l’Institut national des statistiques (Kostat), ils représentent 21,2 % des personnes de plus de 65 ans.36,8 % de la population de cette catégorie d’âge résidaient en couple sans enfant tandis qu’un sur six (18,1 %) partageait son logement avec un enfant sans époux(se). Pour 20,1 % des cas, ils habitaient sous le même toi avec leur conjoint(e) et un enfant.Le nombre de sud-Coréens à cheveux gris résidant seuls croît à une vitesse grande V. Il s’est accru de 35,8 % en seulement cinq ans. Cette hausse est la plus fulgurante chez les plus de 80 ans. L’année dernière, le chiffre a grimpé de 50,2 % dans cette tranche d’âge par rapport à 2015.Par ailleurs, les conditions de logement des seniors âgés de plus de 65 ans étaient relativement insécurisées. Parmi eux, 45,8 % vivaient dans une maison et 36,7 % dans un appartement. Par comparaison, dans l’ensemble des foyers, 51,5 % logent dans un appartement et 30,4 % dans une maison.Les régions qui concentrent le plus de ménages seniors vivant seuls ont souvent un accès difficile au service médical. C’est le cas de la province de Jeolla du Sud qui en abrite le plus avec 13,8 %, suivie de celles de Gyeongsang du Nord et de Jeolla du Nord. Le chiffre s’établit à 6,5 % à Séoul.