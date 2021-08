FAO et PAM : la crise alimentaire nord-coréenne s'aggrave

Photo : YONHAP News

Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM), la Corée du Nord souffrirait d'un manque de 860 000 tonnes de céréales de novembre 2020 à octobre 2021.Les deux organismes onusiens ont publié, vendredi dernier, un rapport conjoint en ce sens. Bien que limitées, les données rassemblées à partir des tableaux de situation alimentaire nord-coréens et des analyses du Système mondial d’informations et d’alerte rapide (GIEWS), montrent que les importations céréalières de l'Etat ermite pour cette durée de onze mois, n'ont atteint que 205 000 tonnes. Or, la quantité nécessaire à acheter à l'étranger est de 1,1 million de tonnes qui est la moyenne des cinq dernières années.L'écart entre le besoin et la quantité importée est donc de 860 000 tonnes, soit le volume consommé en 2,3 mois par la population nord-coréenne.Par ailleurs, la crise alimentaire nord-coréenne est attribuable à l’arrêt de l’aide humanitaire par les autorités et à la suspension du commerce extérieur, suite à la fermeture totale des frontières imposée depuis le début de la pandémie.Pour ce qui est de la production domestique, elle a été affectée par les inondations et les typhons qui ont durement frappé le pays du début du mois d'août à la mi-septembre 2020.Pour répondre au manque, le rapport suggère ainsi d’augmenter les canaux d'importations céréalières et de chercher à limiter la propagation des contaminations au nouveau coronavirus.