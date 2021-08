Restauration de la ligne de communication intercoréenne : Séoul le perçoit comme un nouveau point de départ

Photo : YONHAP News

Concernant le rétablissement de la liaison téléphonique entre Séoul et Pyongyang le 27 juillet dernier, Kim Yo-jong, la puissante soeur du dirigeant nord-coréen a indiqué hier que cela ne signifiait pas plus qu’une simple restauration physique.A ce propos, le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré ce matin qu’il voyait cette démarche comme un point de départ pour renouer les relations intercoréennes qui sont rompues depuis longtemps et pour réhabiliter la confiance mutuelle.D’après son porte-parole Lee Jong-joo, les autorités prévoient de prendre du temps pour relancer le dialogue entre les deux Corées et d’améliorer leurs relations. A cet égard, Séoul a proposé récemment à Pyongyang la mise en place d’un système de vidéoconférence, mais n’a pas encore reçu de réponse.Par ailleurs, à propos des pressions de Kim Yo-jong pour annuler les exercices militaires sud-coréano-américains prévus au deuxième semestre, le ministère de la Défense a déclaré n’avoir aucun commentaire à faire.Selon son porte-parole Boo Seung-chan, le calendrier, l’envergure et les modalités des manœuvres n’ont pas encore été déterminés. Et Séoul et Washington qui sont en négociation doivent tenir compte de l’épidémie de COVID-19, du maintien du système de défense conjointe, des conditions du transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) ainsi que des politiques d’une paix permanente sur la péninsule.Sur la question de savoir si l’exécutif sud-coréen avait l’intention de lancer des pourparlers militaires Nord-Sud, Boo a répondu qu’aucun projet n’était à l'étude pour l’heure.