L’équipe féminine de volleyball achève sa phase de poule à la 3e place

Photo : YONHAP News

Les volleyeuses sud-coréennes ont terminé aujourd'hui la phase de groupe au troisième rang derrière le Brésil et la Serbie. Elles ont subi une défaite 3 sets à 0 face aux Serbes à l'Arena Ariake. Le meilleur atout de l’équipe Kim Yeon-koung n’a pas participé au troisième set pour se préparer aux prochains matchs.Cette défaite est toutefois sans conséquence car l’équipe sud-coréenne avait déjà validé son billet, samedi dernier, pour les quarts de finale en arrachant une victoire en cinq sets contre le Japon. Son prochain adversaire sera connu après les résultats des dernières rencontres du groupe B.Quant à l’équipe féminine de handball, elle a encore un mince espoir de se qualifier pour les quarts de finale. Lors de son dernier match de poule qui s’est déroulé ce matin au Stade national de Yoyogi, elle a concédé le match nul face à l'Angola 31 à 31.Les joueuses sud-coréennes cumulent ainsi une victoire, un match nul et trois défaites. Si le Japon qui compte une victoire et trois défaites s’incline contre le Norvège ce soir, la Corée du Sud obtiendra son ticket pour les quarts de finale.La dernière médaille olympique de l’équipe féminine sud-coréenne de handball remonte aux JO de Pékin avec le bronze.