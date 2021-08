Libération de quatre marins sud-coréens kidnappé dans le golf de Guinée

Photo : YONHAP News

Les quatre marins sud-coréens qui avaient été enlevés le 1er juin dernier en mer près du golfe de Guinée en Afrique ont été libérés hier. Leur navire avait été pris d'assaut par un groupe de pirates présumé alors qu’ils pêchaient.Selon le ministère des Affaires étrangères, ils sont plutôt en bonne santé et sous protection de la mission diplomatique sud-coréenne sur place. Les sud-Coréens regagneront le pays uns fois que le processus administratif sera terminé et qu’une ligne aérienne leur sera assurée.Les autorités de Séoul s’occupent également du retour d’une autre victime étrangère qui avait été enlevée dans son pays.Le ministère a ainsi résolu deux affaires du kidnapping impliquant des ressortissants sud-coréens qui ont eu lieu dans cette zone maritime. Pour rappel, le capitaine sud-coréen et quatre marins étrangers enlevés le 20 mai dernier ont été tous relâchés le 29 juin dernier.