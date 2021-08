La Corée du Sud commence la nouvelle semaine avec une médaille de bronze et attend une autre médaille en gym ce soir

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vs la Corée du Sud, ça arrive. Lors du match pour la médaille de bronze de badminton catégorie double femmes, qui s’est déroulé cet après-midi au Plaza sportif de la forêt de Musashino, la paire Kim So-yeong et Kong Hee-yong a gagné contre le tandem Lee So-hee et Shin Seung-chan 2 à 0.Depuis le week-end dernier, les amateurs de badminton du pays du Matin clair, qui s’attendaient à ce que leurs deux équipes nationales montent toutes les deux sur le podium, ne peuvent pas cacher leur déception. Mais voilà, c’est avec cette nouvelle médaille de bronze que la Corée du Sud commence la nouvelle semaine olympique.Samedi et dimanche, les guerriers de Taegeuk avaient déjà ajouté deux médailles de la même couleur. Avant-hier, l'équipe féminine de sabre est tout d'abord montée sur la dernière marche du podium. C’est une première dans cette discipline. Rappelons que le sabre par équipes femmes a été introduit aux JO de Pékin en 2008, avant de disparaître quatre ans plus tard à Londres pour faire son retour à Rio en 2016.Le lendemain, la gymnaste Yeo Seo-jeong a réalisé un bel exploit à l’épreuve de saut à cheval. Yeo Seo-jeong n’est autre que la fille de Yeo Hong-cheol, médaillé d’argent en saut de cheval aux JO d'Atlanta en 1996 et désormais commentateur sportif pour la KBS. Les Yeo marqueront l’histoire du sport en Corée du Sud, car c'est la première fois qu'un père et sa fille sont médaillés olympiques.A suivre de près ce lundi soir, le gymnaste Shin Jea-hwan. Lors de la finale de saut de cheval hommes, il pourra largement viser le métal le plus précieux, s’il reproduit la même performance qu’il a montrée lors des épreuves de qualification dont il a occupé la tête.Avec un total de 5 médailles d’or, 4 d’argent et 9 de bronze au compteur, la Corée du Sud occupe actuellement la 8e place au classement général.