Photo : YONHAP News

L’équipe de baseball sud-coréenne s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo. Lors du deuxième tour du tournoi cet après-midi, elle a écrasé Israël 11 à 1 en 7 manches en vertu de la règle de la miséricorde. Celle-ci déclare la fin du match quand l’écart des points s’élève à plus de 10 points à partir de 7e manche.Les sud-Coréens qui avaient arraché une victoire difficile face à ces mêmes rivaux 6 à 5 le 29 juillet dernier lors du tour préliminaire du groupe B, se sont cette fois-ci nettement imposés quatre jours plus tard.La Corée du Sud affrontera, mercredi en demi-finale, le vainqueur de la rencontre entre les Etats-Unis et le Japon.