La fondation de la délégation sud-coréenne auprès de l’OMI à l’ambassade à Londres

Photo : YONHAP News

Une représentation permanente de la Corée du Sud auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI) va être fondée sous la tutelle de l’ambassade de Corée du Sud au Royaume Uni.Selon le ministère des Affaires étrangères, c’est la première fois depuis 1962 et l’inscription de la Corée du Sud à l’institution spécialisée de l’Onu qu’une délégation sud-coréenne est mise en place. Pour ce faire, le décret présidentiel sur l’organe administratif a été révisé à la fin du mois dernier lors d’un conseil des ministres.L’ambassadeur de Corée du Sud à Londres, Kim Gunn, cumulera le poste de responsable de la représentation, et un fonctionnaire du ministère des Océans et de la Pêche sera en charge des missions.L’OMI située dans la capitale britannique a pour mission d’élaborer les règlements internationaux liés à la sécurité humaine, aux actes illicites en mer, à la pollution maritime par les navires dont les fuites de pétrole. Elle compte 174 pays membres dont le pays du Matin clair.L’ancien directeur de l'autorité portuaire de Busan, Lim Ki-tack, occupe actuellement le poste de secrétaire général de l’organisation onusienne depuis 2016. Comme son mandat de quatre ans a été renouvelé, il sera à la tête de l’organisme jusqu’en 2023.