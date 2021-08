Tennis de table : l'équipe masculine sud-coréenne en demi-finale

Photo : YONHAP News

L'équipe masculine sud-coréenne s'est imposée aujourd'hui face au Brésil en quart de finale du tennis de table par équipes hommes. Elle a dominé la rencontre en ne laissant que deux manches à ses adversaires.Lee Sang-gu, Jeong Young-sik et Jang Woo-jin ont ainsi gagné le match 3 à 0 contre les Brésiliens Votor Ishiy, Gustavo Tsuboi et Hugo Calderano cet après-midi au Gymnastique métropolitain de Tokyo.Les matchs par équipes consistent en quatre matchs en simple et un match en double, et la rencontre se termine quand une équipe a remporté trois matchs.Plus tôt dans la matinée, l'équipe sud-coréenne de la même discipline composée de Shin Yu-bin, Jeon Ji-hee, et Choi Hyo-joo a gagné sa rencontre contre la Pologne, 3 à 0, lors de son huitième de finale qui se tenait dans la même salle.Les pongistes sud-coréennes affronteront l'Allemagne demain à 10 h pour une place en demi-finale. N'ayant récolté aucune médaille dans les épreuves individuelles, elles vont tenter de ne pas rater leur dernière chance de monter sur le podium.La meilleures performance en tennis de table pour une équipe féminine du pays du Matin clair remonte aux JO de Pékin 2008 avec une médaille de bronze.